BB antecipa meta de R$ 2 bi em simulador de investimentos

O Banco do Brasil alcançou R$ 2 bilhões em captações com seu simulador de investimentos, disponibilizado há cerca de um ano no aplicativo da instituição. Conseguiu, assim, antecipar em 20 dias essa meta, traçada para o fechamento do ano.

Novatos. Dos investidores no simulador, quase metade – mais precisamente, 48% dos clientes – que aplicou pela solução não tinha nenhum investimento no BB na data anterior à contratação. Além disso, 16% nunca tiveram saldo de investimento em nenhum produto do banco.

