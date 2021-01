BB anuncia venda de 1.404 imóveis com descontos de até 70% até dia 15

O Banco do Brasil fechou o ano de 2020 com a venda de 770 imóveis próprios, liberados do uso e advindos de crédito inadimplido, dos quais 684 foram vendidos por meio da plataforma Seu Imóvel BB, e o restante por leilão online e venda direta. Para 2021, o site conta com 1.404 anúncios, com descontos que chegam a 70% e são válidos até o dia 15 de janeiro.

Regiões. As oportunidades são para todos os tipos de investidores, com oferta de casas e apartamentos, com valores que vão de R$ 15 mil a R$ 21,7 milhões. A região Nordeste, que concentra 590 imóveis à venda, tem descontos de até 65%, e a região Centro-Oeste, com 349 ativos, oferece descontos de até 70%.

