BB avança em meios de pagamentos no transporte público

Com os meios de pagamentos eletrônicos cada vez mais em evidência no País, o Banco do Brasil avança no setor de transporte público. Depois de dois anos em São Paulo, a instituição quer levar o serviço de recarga do cartão, que é utilizado para efetuar o pagamento das passagens e batizado de Bilhete Único, para outras praças. Para isso, fechou acordo de cooperação técnica com a Prodata Mobility Brasil, empresa que atua no mercado de sistemas de bilhetagem eletrônica.

Mapa. A parceira fornece sistemas inteligentes para arrecadação de tarifas em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Santos, além de mais de 200 outros municípios, que podem ser alvos do BB. Em São Paulo, o banco já movimentou R$ 52 milhões com recargas do cartão Bilhete Único.