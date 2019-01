BB bate recorde de R$ 9,5 bi em crédito com fundo do Centro-Oeste

O Banco do Brasil atingiu, no ano passado, o recorde de R$ 9,5 bilhões em operações com empresários e produtores rurais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). A cifra vem crescendo nos últimos anos. Foi 13% maior que o valor desembolsado em 2017, de R$ 8,4 bilhões. Em 2016, foram contratados R$ 4,4 bilhões. A maior parte dos recursos de 2018, R$ 7,6 bilhões, foi destinada ao setor rural e R$ 1,9 bilhão para o empresarial.

Cheiro de mato

Criada em 1989, a modalidade soma mais de R$ 80 bilhões em três décadas, num total de mais de 1 milhão de operações. No segmento campo, a linha viabiliza a aquisição de tratores, máquinas rurais, reformas de pastagens e construção de silos. Já nas cidades, os empresários tomam recursos para novos investimentos, obras de infraestrutura e capital de giro.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+