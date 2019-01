BB confirma mudanças em sua alta cúpula

O Banco do Brasil confirmou mudanças na alta cúpula que vai tocar a instituição na gestão de Rubem Novaes, empossado ontem, dia 07. Falta ainda o aval da Casa Civil para os nomes e, posteriormente, a aprovação do comitê de elegibilidade e do conselho de administração do BB. Marcelo Labuto, que comandou o banco na fase de transição, deve retornar para a vice-presidência de Negócios de Varejo, tida como o coração da instituição. Já a vice-presidência de Finanças e Relações com Investidores ficará com o ex-Banco Central Carlos Hamilton, tido como “guru” do novo presidente do BB. Questionado, em sua primeira conversa com a imprensa após a posse, Novaes disse que só divulgará os nomes dos vice-presidentes após aval do comitê de elegibilidade do banco. No entanto, após a Coluna do Broadcast antecipar os nomes dos vice-presidentes ao longo desta segunda-feira, o comunicado ao mercado foi antecipado.

Dança das cadeiras. Com a chegada de Hamilton, o atual vice-presidente de RI, Bernardo Rothe, assumirá a presidência da BB Seguridade. Enquanto isso, no Atacado, Walter Malieni deixa a área para tocar a Brasilprev, empresa de previdência privada do grupo. Em seu lugar, assume Márcio Hamilton, até então em Controles Internos e Gestão de Riscos. Para o posto, será promovido o diretor Carlos Renato Bonetti.

De fora. A vice-presidência de Tecnologia do BB deve ficar com Fábio Barbosa, de fora do quadro atual do banco. Outro nome novo é o de Flávio Basílio. Egresso do Ministério da Segurança Pública como Secretário Nacional, ele vai ocupar a vice-presidência de Governo. Na vice-presidência de Agronegócios, quem assume é o secretário-adjunto de Política Agrícola, Inclusão Produtiva e Meio Ambiente, Ivandré Montiel da Silva, que retorna ao banco. Já o superintendente do BB na Bahia, Carlos Motta dos Santos, assumirá a vice-presidência de Distribuição de Varejo da instituição.

José Maurício Coelho seguirá na presidência do fundo de pensão dos funcionários do BB, a Previ. Antônio Gustavo Matos do Valle também permanece, mas muda de vice-presidência: deixa Tecnologia e vai para Pessoas e Operações. Em comunicado ao mercado, o BB confirmou a nomeação de Labuto, mas não comentou as outras mudanças.

