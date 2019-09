BB é a empresa que mais usa o Waze Carpool, do Google, no mundo

A cultura de compartilhamento de carros rendeu ao Banco do Brasil um título inédito: a empresa que mais usa o aplicativo Waze Carpool, aplicativo de carona do Google, no mundo todo. As caronas passaram a ser uma realidade no trajeto de ida e volta de funcionários do BB entre o trabalho e suas casas. Em quatro meses de parceria com o Waze, a emissão de gás carbônico (CO2) diminuiu em mais de 212 toneladas – cálculo feito caso todos os “caroneiros” viajassem sozinhos. Foram 59.613 caronas entre funcionários do BB, em todo o País.