BB empresta mais de R$ 500 mi para empresas renovarem maquinário

Coluna do Broadcast

O Banco do Brasil emprestou mais de R$ 500 milhões para pequenas empresas em uma linha inédita voltada à aquisição de bens de capital novos. Desde seu lançamento, em maio último, foram feitas mais de 10 mil propostas em um total de R$ 1,4 bilhão. A demanda pelo crédito, que utiliza recursos próprios do BB, veio de pequenas empresas do comércio varejista e atacadista, prestadores de serviço, incluindo o setor de transporte de cargas, e ainda indústrias de menor porte.

Engrenagem. O segmento de micro, pequenas e médias empresas tem sido o motor da carteira de pessoa jurídica do BB neste ano. Com baixo apetite para investir, grandes grupos ainda não retomaram a procura por crédito, o que fez, inclusive, o banco rever para baixo sua projeção de 2019.