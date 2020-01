BB financia mais de 10,4 mil itens de acessibilidade e vê linha crescer 34%

O Banco do Brasil viu sua linha de financiamento a itens de acessibilidade saltar quase 34% em 2018 frente ao exercício anterior, ultrapassando a marca de R$ 100 milhões. Parece pouco em se tratando de um banco com uma carteira de crédito da ordem de R$ 686,7 bilhões, mas não é. O montante foi suficiente para financiar mais de 10,4 mil itens de tecnologia assistiva, como próteses, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas.

Geografia. Voltada a pessoas com renda mensal de até dez salários mínimos, a linha visa a contribuir com o bem-estar e a maior inclusão social das pessoas com deficiência (PcD). São Paulo foi o Estado que mais utilizou a linha de crédito, com 3.816 operações, totalizando mais de R$ 34 milhões. Minas Gerais aparece na sequência.

Tamanho. Em torno de 6,2% da população brasileira têm algum tipo de deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para 2020, o BB quer seguir ampliando o volume de financiamento para esse público e, com isso, apoiar o governo nas políticas públicas de inserção das PcD.

