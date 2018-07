BB indica Gueitiro Genso para novo mandato na Previ

O Banco do Brasil indicou Gueitiro Genso para mais um mandato à frente da presidência do fundo de pensão dos funcionários da instituição, a Previ. O prazo para votação dos candidatos eleitos termina hoje, dia 30. Para que o nome de Gueitiro seja aprovado, contudo, é preciso que o Conselho Deliberativo da fundação bata o martelo. No entanto, dificilmente a Previ deve dizer não ao patrocinador do fundo, o BB. O mandato de Gueitiro vence no dia 31 de maio. Procurados, BB e Previ não comentaram.

