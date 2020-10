BB lança nova série de relatórios, agora focada em debêntures

A área de mercado de capitais do Banco do Brasil está lançando mais uma série de relatórios, agora voltados a debêntures. O movimento faz parte da estratégia de recolocar a instituição em destaque como banco de investimento.

Autoral. O BB produzirá semanalmente dois relatórios sobre o mercado secundário de debêntures, que serão publicados no home broker e no portal Investimentos do BB. A ideia é, por meio dos comentários e dos índices BB Debitum e do Ativos em Destaque, ajudar investidores a interpretar tendências e movimentos desse mercado. Os analistas do BB Investimentos Renato Odo e José Roberto dos Anjos, que acompanham títulos de dívida corporativos desde 2015, assinam os relatórios.

Da série recomeço. Na semana passada, BB lançou seu primeiro relatório de análise de empresas alinhadas com os compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG, da sigla em inglês). Com a chegada de Francisco Lassalvia à direção da área de mercado de capitais do BB há três meses e o lançamento do UBS BB, fruto de parceria com o banco suíço, a instituição quer retomar a liderança entre as principais instituições nesse mercado.

