BB lança recarga de bilhete único pelo Whatsapp

O Banco do Brasil facilitou a recarga do Bilhete Único na cidade de São Paulo, que poderá ser feita pelo WhatsApp. A novidade segue-se ao fechamento de um convênio com a SPTrans, consórcio de empresas de transporte coletivo que atende cerca de seis milhões de passageiros ao dia. A recarga do Bilhete Único dentro dos canais BB foi lançada no final de 2016.

Em outubro, o total de créditos transferidos para o cartão da SPTrans dentro dos canais BB atingiu R$ 3,9 milhões, 45% superior ao montante de janeiro. A expectativa do BB é de que, com a solução no WhatsApp, a quantidade de recargas aumente em, pelo menos, 20%.