BB mira 300 mil usuários em atendimento nas redes

O Banco do Brasil está avançando em silêncio no atendimento a seus clientes via redes sociais e aplicativos de mensagens. O projeto, que atualmente conta com cerca de 100 mil usuários, terá o acréscimo de mais 60 mil na próxima semana e outros cerca de 40 mil em julho. O próximo passo é galgar a marca de 300 mil, o que deve ocorrer ao longo do segundo semestre.

Misto. O atendimento aos clientes utiliza inteligência artificial – o Watson, da IBM – e também uma tecnologia própria do Banco do Brasil. Toda a comunicação e transações bancárias, inclusive com intervenção humana, são feitas no próprio ambiente onde está o cliente, correntista ou não, seja via Facebook, Twitter ou WhatsApp. O objetivo é, num futuro próximo, permitir que a comunicação seja feita com o próprio gerente do banco. Bradesco e Itaú Unibanco também já testam o WhatsApp para se comunicar com os seus clientes.