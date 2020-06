BB quadruplica público que utiliza WhatsApp para transações bancárias na crise

O número de clientes que usa o WhatsApp para fazer transações bancárias quadruplicou durante a pandemia no Banco do Brasil. Com parte da população em casa por conta do isolamento, o número de usuários que adotaram essa tecnologia saltou de 278 mil em fevereiro para mais 1,1 milhão em abril.

Um puxa o outro. O atendimento pelo canal também cresceu. Em fevereiro, antes de ser decretada a pandemia, houve 4,2 milhões de interações entre funcionários do banco e clientes. Já em março, o número foi para 7,5 milhões, chegando a mais de 27 milhões em abril, quando o distanciamento se intensificou. Em maio, foram 20,3 milhões interações pelo canal.

Manda um zap. O WhatsApp deve reforçar sua presença no mundo bancário após o anúncio de ontem, quando passou a permitir o envio e recebimento de dinheiro pelo aplicativo. O BB é um dos emissores de cartão já preparado para a novidade.

Essa nota foi publicada originalmente no Broadcast, em 15/06/2020, às 15:59:04

