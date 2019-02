BB quer vender filial nos EUA, mas oferta não anima

Não será fácil a tarefa do Banco do Brasil de vender sua filial nos Estados Unidos, o BB Americas. A gestão de Rubem Novaes fará uma nova tentativa para achar um interessado na subsidiária, que tem mais de US$ 600 milhões em ativos sob gestão. No passado, nomes como XP Investimentos e Santander Brasil sondaram o ativo, mas as conversas não evoluíram. Agora, também parecem não se animar com a possibilidade.

Para os grandes bancos, não interessa, uma vez que todos já têm aval para operar na Flórida – onde está o BB Americas. O Itaú Unibanco, por exemplo, obteve a bênção do Banco Central na semana passada para abrir uma agência por lá e que deve consumir US$ 18 milhões em investimentos. O BB também quer vender o controle do argentino Patagônia.

Balança. Com foco em remessas de brasileiros, o BB Americas é pequeno e a leitura da direção do banco estatal é de que não faz sentido mantê-lo. Como atrativos para um eventual comprador está o fato de que entre 10% e 15% dos valores aplicados pelos clientes endinheirados do Brasil estão em ativos no exterior, especialmente em operações via BB Americas. Outro chamariz é a carteira de financiamento imobiliário nos EUA. Na contramão, há a perspectiva de eventual necessidade de aumento de capital por conta de algumas operações como, por exemplo, cartões, o que pode puxar o preço do ativo para baixo.

Hub Miami. O BB Americas possui cinco agências e teve origem no EuroBank, adquirido pelo BB em 2012. No ano seguinte, chegou a negociar a compra do City National Bank of Florida, unidade norte-americana do espanhol Bankia, que acabou indo para as mãos do chileno BCI. Miami funciona como hub dos bancos para a América Latina. Há, contudo, diversos bancos à venda nos EUA. Procurados, BB, XP e Santander não comentaram.