BB se une à startup Farm para fomentar ecossistema de novatas

Ao invés de lutar contra as fintechs – startups do setor financeiro – os bancos estão se unindo às novatas. Banco do Brasil deve anunciar, na semana que vem, uma parceria estratégica com a Startup Farm, que trabalha para acelerar esses grupos na América Latina. Na mira da instituição financeira, está não somente dar um empurrãozinho às novatas bem como aproveitar o potencial dessas startups para alavancar suas próprias soluções.

Siga a @colunadobroad no Twitter