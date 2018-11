BB Seguridade e Mapfre assinam contrato definitivo de R$ 2,27 bi amanhã

A BB Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil, e a seguradora espanhola Mapfre assinam hoje, 30, o contrato definitivo com as novas regras para a relação entre as sócias, concluindo a reestruturação iniciada em 2017. O valor final do negócio é de R$ 2,27 bilhões.

O que muda. Pelo novo acordo, a mudança se dará no braço SH2, que compreende as carteiras de seguro de automóvel e grandes riscos. A Mapfre adquiriu a fatia de 25% da BB Seguridade, tornando-se a única dona desses ativos. Procurada, a BB Seguridade não comentou. A Mapfre confirmou as informações.