BB Seguridade e Mapfre assinam contrato definitivo de R$ 2,27 bi hoje

A BB Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil, e a seguradora espanhola Mapfre assinam hoje, dia 30, o contrato definitivo com as novas regras para a relação entre as sócias, concluindo a reestruturação iniciada no ano passado. O valor final do negócio é de R$ 2,27 bilhões.

O que muda

Pelo novo acordo, a mudança se dará no braço SH2, que compreende as carteiras de seguro de automóvel e grandes riscos. A Mapfre adquiriu a fatia de 25% da BB Seguridade, tornando-se única dona desses ativos. No SH1, que abrange as áreas de seguro de vida e rural, continua em vigor a joint venture em sua essência, até 2031, ficando inalterada a fatia de 75% da BB Seguridade e 25% da Mapfre. Nos seguros massificados, a BB Seguridade ampliou sua fatia em 25%, totalizando uma participação de 75%.

Dom da multiplicação

A utilização do canal bancário do BB pela Mapfre permanece para todos os produtos. A expectativa dos sócios, com a nova estrutura, é aumento de rentabilidade com redução de custos e maior foco nos produtos-chave de cada um. Procurada, a BB Seguridade não comentou. A Mapfre confirmou as informações.

