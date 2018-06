BB Seguridade e Mapfre chegam em consenso sobre reestruturação

O Banco do Brasil, por meio da sua holding de seguros, a BB Seguridade, chegou em um consenso com a espanhola Mapfre no âmbito da reestruturação da sociedade que possuem no segmento de seguros. O anúncio oficial deve ser feito em instantes. No futuro desenho da parceria, a Mapfre recompra os ramos de seguro de automóvel e grandes riscos. Assim, a espanhola e o BB ficarão sócios apenas nas áreas de seguro rural, vida e habitacional na rede de agências do banco e ainda em massificados (affinity). Os canais que não são as agências bancárias, mais precisamente a venda via corretores de seguros, também retornam para a Mapfre.

