BB Seguridade quer apenas habitacional e consórcio em leilão da Caixa

A BB Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil, disputa apenas os ramos de seguro habitacional e consórcio no leilão que a Caixa Econômica Federal está fazendo do seu balcão de seguros. Se vencer, terá de fazer uma nova rodada de negociações com a sócia espanhola Mapfre.

De volta para casa

Isso porque, conforme o acordo não vinculante divulgado na semana passada e que confirmou a reestruturação da parceria iniciada em 2011, no ramo de habitacional, BB Seguridade e Mapfre ainda manterão sociedade para o canal bancário. Já o segmento de consórcio terá de negociar com a seguradora espanhola, já que o ramo está na sua operação independente e não na parceria. Procurada, a BB Seguridade não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter