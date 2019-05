BB Seguridade traz nomes do banco para diretoria da Brasilseg

A BB Seguridade trouxe dois nomes do Banco do Brasil para compor os assentos vagos na diretoria de uma das suas subsidiárias, a Brasilseg. Marcelo Mendes Palhano, superintendente de varejo do BB no Paraná, será o diretor comercial no lugar de Camilo Buzzi, que retornou ao banco. Já o gerente executivo na diretoria de crédito, Adilson José Cardoso Pereira, assume como diretor de riscos no lugar de Leonardo Mattedi, que desde o mês passado está na Caixa Seguridade, que se prepara para abrir capital.