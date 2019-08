BB troca comando em empresa de consórcio após casa civil barrar filiado ao PT

A Casa Civil barrou a indicação do nome de Alex Rangel Alonso para a presidência da empresa de consórcios do Banco do Brasil. Apesar de sua experiência e currículo, pesou o fato de o executivo já ter sido filiado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alonso ingressou no diretório estadual do PT no Rio de Janeiro em outubro de 1999. Recentemente, o executivo pediu o cancelamento da filiação, o que foi confirmado em 24 de junho. Era tarde demais. Mesmo fora do partido, a Casa Civil não aprovou o nome de Alonso para o cargo máximo da BB Consórcios.

É a segunda mudança envolvendo Alonso nos últimos tempos. Ele era o nome cotado para a presidência do banco argentino Patagônia, do qual o BB detém 80,38% das ações, mas a operação foi abortada após a indicação para a mesma cadeira de Delano Valentim de Andrade, até então diretor de marketing do banco e que deixou o posto após um comercial da instituição ser retirado do ar por ter desagradado o presidente Jair Bolsonaro.

Tangente. Com a recusa do nome de Alonso, o diretor executivo da BB Consórcios, Paulo Ivan Rabelo, foi indicado para comandar a empresa. Procurado, o BB não comentou.

