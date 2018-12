BB vende R$ 26 mi de créditos em litígios em dois meses

O Banco do Brasil já vendeu R$ 26 milhões de créditos em litígio desde que adotou essa prática, em setembro último. Diante do interesse dos investidores nos ativos, o banco incluiu outras mil novas oportunidades nas ofertas, o que ajudou a turbinar as operações de direitos creditórios da instituição.

Modus operandi

Identificados investidores com interesse em assumir o lugar do banco nos processos, as dívidas do devedor junto ao BB são liquidadas, com condições negociais próprias ao contexto da recuperação do empréstimo. Feita a negociação, o comprador do crédito assume a condução judicial e seus desdobramentos. O interesse de terceiros pode ter origem em diversos fatores, mas, normalmente, está ligado à garantia da operação – especialmente quando se trata de imóveis.

