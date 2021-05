BBM Logística fará IPO para investidor institucional e deve levantar R$ 1,6 bi

A BBM Logística, que recebeu aporte do fundo de private equity Stratus, já está em reunião com investidores para estrear na Bolsa brasileira. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) será lançada em 3 de junho e destinada apenas a investidores institucionais, no modelo de oferta restrita – e pessoas físicas ficam de fora.

O IPO deve movimentar até R$ 1,6 bilhão, sendo que R$ 800 milhões irão para o caixa da empresa. O preço das ações na estreia deverá ser conhecido no dia 17. Por ser mais célere, a oferta restrita pode ajudar a enfrentar a volatilidade do mercado. A Stratus tem esse investimento na carteira desde 2017.

Empresas de logística têm receita estimada de R$ 180 bilhões

As empresas de logística têm faturamento anual estimado em R$ 180 bilhões, sendo que nenhuma delas é dona de mais de 3% do mercado. No caso da BBM, o discurso é de uma companhia que cresceu a taxas anuais de 45%, entre 2017 e 2019, e tem uma agenda forte de aquisições. Os bancos que trabalham na estruturação a oferta são BofA, XP, Citi, Safra e UBS-BB. Procurada, a empresa não comentou.

Uma das empresas que ajudou a fazer a fama da Stratus, do veterano Álvaro Gonçalves, foi a Sinqia, ex-Senior Solution. O fundo teria ganhado três vezes o valor investido na empresa de tecnologia.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 24/05, às 14h53.

