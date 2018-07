BBM Logística vê faturamento crescer 56% no 1ºsem18 e mira nova aquisição

Mesmo com os efeitos da greve dos caminhoneiros em maio, a BBM Logística viu seu faturamento crescer 56% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo intervalo de 2017, para R$ 253 milhões. Agora, depois de finalizar a integração das companhias adquiridas no início do ano, a Transeich Assessoria e Transeich Armazéns Gerais, a BBM retornará ao mercado para uma nova compra, de olho em se expandir. A previsão da companhia é encerrar o ano com receitas de R$ 700 milhões, o dobro da cifra vista em 2017. Com isso, a meta de alcançar um faturamento de R$ 1 bilhão em 2022 deve ser antecipada. Para dar suporte à expansão, a BBM prevê investimentos anuais de US$ 50 milhões nos próximos quatro anos.

Ordem na casa. Desde o início de reestruturação em 2015, a direção da companhia foi profissionalizada e foi constituído um conselho de administração. A nova fase foi marcada ainda pela injeção de capital pelo fundo Stratus, há um ano.

