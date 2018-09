BC aprova novo acordo de BB e Mapfre; só falta Susep

O Banco Central aprovou o novo acordo entre o Banco do Brasil e a seguradora espanhola Mapfre. Agora, falta somente a xerife do setor de seguros, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), dar seu aval. Nos bastidores, comenta-se que uma autorização prévia do regulador deve vir até o fim do mês, o que permitirá a condução efetiva das modificações societárias. O acordo já passou pelo crivo da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e, anteriormente, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Vale lembrar

Após a nova parceria, BB Seguridade, que concentra os negócios de seguros do banco, e Mapfre permanecem sócias apenas em seguro de vida, rural e canais massificados (affinity). Já as carteiras de seguro de automóvel e grandes riscos voltam para as mãos da espanhola, que desembolsará R$ 2,4 bilhões pela operação após a sua conclusão. Procurados, BC, Mapfre e BB Seguridade, holding de seguros do banco, não se manifestaram.

