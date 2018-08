Bcredi, plataforma de home equity, atinge recorde em originação

A Bcredi, fintech criada em 2017 e que oferece crédito com garantia de imóvel (home equity) 100% online, bateu os R$ 15,3 milhões de contratos originados nos primeiros seis meses do ano, o maior volume desde a criação da plataforma, em 2017. O montante é 262% superior aos primeiros seis meses de sua atuação no ano passado. A expectativa da Bcredi é de que até o final de 2019 esteja gerando R$ 16 milhões de contratos ao mês.

Descolou. A Bcredi foi desenvolvida na Barigui Companhia Hipotecária, mas em maio se descolou da empresa para diversificar funding. Entretanto, a Barigui segue sócia da plataforma. A Barigui continua atuando no segmento de crédito imobiliário, tendo originado, desde 2010, mais de R$ 600 milhões em contratos.