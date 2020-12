BDMG bate recorde histórico de desembolso

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) fechará 2020 com o maior desembolso de sua história, com R$ 2,8 bilhões para empresas e municípios, 115% a mais do que em 2019. O banco de fomento mineiro ofereceu crédito via plataforma digital para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas, segmento que respondeu por mais de R$ 900 milhões em nossa carteira, também um recorde histórico. “‘Para minimizarmos os efeitos da pandemia, fortalecemos nossa estratégia de funding com a atração de recursos de parceiros multilaterais”, diz o presidente do BDMG, Sergio Gusmão Suchodolski.

