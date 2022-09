BEE4, “Bolsa das PMEs”, faz seu 1º pregão e pode ganhar mais empresas este ano

A BEE4, plataforma que quer ser a porta de entrada ao mercado de capitais brasileiro para empresas de menor porte, fez seu primeiro pregão nesta quarta-feira, 28, e os volumes de negócios surpreenderam. Com a criação um mercado novo no Brasil, mas comum – e grande – em países como Inglaterra, Canadá e Índia, o de ações tokenizadas de companhias emergentes, atraiu pessoas físicas na estreia. Foram negociados R$ 331,8 mil, com 18.475 tokens transacionados da Engravida, clínica de reprodução humana que foi a primeira a se listar nesse mercado. A expectativa dos criadores da BEE4 era de um volume de R$ 230 mil no primeiro dia de negócios.

Plataforma pode ganhar mais intermediários financeiros

Até o fim do ano, a BEE4 pode ter mais duas empresas listadas, de acordo com a CEO da plataforma, Patricia Stille. Uma nova empresa já é certa e a outra está em conversas. Também pode ganhar mais intermediários financeiros para negociarem os ativos, semelhante ao papel das corretoras na B3. O mercado de negociações começou esta semana somente com a beegin (uma espécie de corretora) como intermediária. Stille diz que há conversas para atrair mais nomes e mesmo grandes casas têm mostrado interesse.

Por enquanto, para concentrar os negócios e criar uma hábito entre investidores, o pregão da BEE4 será apenas às quartas-feiras, das 12h às 20h. Se a liquidez decolar e houver mais participantes, pode ser ampliado para outro dias. “Estamos construindo liquidez em um mercado não existente no Brasil”, afirma Stille. No fechamento da estreia, a ação da Engravida subiu 2,7%, cotada em R$ 17,93.

CVM criou espaço para estimular inovação no mercado de capitais

De um projeto inicial com 300 páginas, a BEE4 ganhou corpo dentro do sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), espaço criado para estimular a inovação no mercado de capitais do Brasil. Pelas regras, a BEE4 pode ter a listagem de até 10 empresas em seu primeiro ano, com faturamento anual entre R$ 10 milhões a R$ 300 milhões e ao menos um ano de vida.

Hoje, a plataforma tem 50 executivos, metade deles em tecnologia e outra parte em divulgar esse mercado nascente para os investidores. Como ambiente de negociações de ações, a BEE4 é a base de todo um novo ecossistema de participantes, que vai permitir que empresas menores possam abrir capital e negociar publicamente, diz ela.

Este texto foi publicado no Broadcast+ no dia 29/09/2022, às 15h58

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse