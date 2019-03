Beleza, tecnologia e moda concentram vendas online no Dia do Consumidor

Beleza e saúde, informática e moda foram os campeões de vendas nas promoções criadas pelas plataformas de e-commerce para aproveitar o Dia do Consumidor, segundo a empresa de tecnologia Social Miner, que avaliou a navegação de mais 36 milhões de usuários cadastrados em sua base de dados. Esses três segmentos responderam, respectivamente, por 35%, 16,5% e 14,4% das vendas relacionadas à data.

Elas x eles

Entre as mulheres, beleza e saúde, com 29,4% do total, foi o segmento que mais registrou vendas, enquanto os homens deram preferência a produtos de tecnologia, com 15,6%. O cartão de crédito foi o meio de pagamento escolhido por 89% dos consumidores na data, sendo que 79,6% das compras foram à vista.

