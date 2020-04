Beneficiários do auxílio emergencial poderão usar cartão virtual no PicPay

Os beneficiários do auxílio emergencial do governo e os mais de 100 milhões de correntistas da Caixa Econômica Federal poderão usar a carteira virtual da fintech PicPay para armazenar o cartão de débito virtual, oferecido de forma gratuita pelo banco público. Até então, somente cartões de crédito eram aceitos. Além disso, os usuários podem pagar boletos, comprar em 2,5 milhões de lojas, realizar transferências e sacar no Banco24Horas.

