Beto Carrero pretende dobrar público visitante até 2022

O Beto Carrero World espera dobrar seu público visitante até 2022. O complexo, considerado o maior parque temático da América Latina, deve ultrapassar a marca de 2,2 milhões de pessoas em 2018 e prevê elevar o contingente para entre 3 milhões e 4 milhões nos próximos quatro anos.

Sazonalidade

O plano de expansão tem por trás uma estratégia do parque de propagar ações de divulgação e busca comercial em áreas onde a crise do País não teve força, como, por exemplo, nas regiões de agronegócio e ainda ao redor da América Latina. De quebra, buscou ainda reduzir a demanda sazonal do complexo e explorar públicos novos como a Classe C. Como consequência, o Beto Carrero, que completa 27 anos de atividades amanhã, dia 28, deve fechar 2018 com crescimento de 10% frente ao exercício anterior.

