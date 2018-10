Bettamio, do BofA, recusa convite para BB e Bolsonaro recebe primeiro não

O presidente do Bank of America Merrill Lynch (BofA) na América Latina, Alexandre Bettamio, recusou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para comandar o Banco do Brasil em sua gestão. É o primeiro não que o capitão reformado recebe ao estruturar sua equipe econômica e foi dado antes mesmo do segundo turno da corrida presidencial.

Sem nome. Com a recusa de Bettamio, nenhum outro nome foi ventilado. Enquanto isso, no banco, há uma tentativa de emplacar Marcelo Labuto, atual vice-presidente de negócios de varejo e que assume a presidência da instituição nesta semana. Ele substitui Paulo Caffarelli, que deixa o posto para assumir o comando da Cielo. Procurado, o BB não comentou. Bettamio não foi encontrado. A campanha de Bolsonaro informou que não está sabendo “nem do convite nem da negação” e disse que o tema deveria ser tratado com o deputado Onyx Lorenzoni. Procurado, o futuro ministro da Casa Civil não retornou até o fechamento.

