Bexs Banco passa a conectar contas TikTok a bancos digitais

O Bexs Banco, especializado em pagamentos internacionais, passou a conectar contas no TikTok a contas de qualquer banco digital, fora do rol das instituições pelas quais a plataforma chinesa de vídeos curtos remunera influenciadores. Até aqui, esses pagamentos só podiam ser feitos por meio de outros bancos, já que fintechs estavam impedidas de receber pagamento internacional em suas contas.

A regra é clara. A mudança veio por meio de uma nova regulação do Banco Central, de setembro, que ampliou as condições de pagamento do exterior para o Brasil. Além de crédito e conta depósito, acrescentaram “contas de pagamento pré-pago em reais, efetuadas e mantidas por instituições financeiras e demais autorizadas pelo BC”.

De grão em grão. Além do TikTok, o Bexs tem em sua carteira outros negócios digitais de base internacional como Storytel (audiobooks), Airbnb e Spotify. A média mensal de transações do exterior para o Brasil feitas pelo banco supera, até novembro, 720 mil.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 27/11/2020 às 09:00:18 .

