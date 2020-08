BGC Liquidez faz parceria com Omninvest para análises em ações

A BCG Liquidez fechou nova parceria, agora com a plataforma Omninvest, para fortalecer o serviço de análises com foco em ações e olhando para investidores institucionais que buscam ativos também no exterior. No ano passado, a BCG passou a integrar análises de empresas na oferta de serviços a seus clientes, em parceria com a Eleven Financial. A BGC Liquidez, subsidiária brasileira da corretora independente listada na Nasdaq BGC Partner, movimenta diariamente cerca de R$ 500 milhões no Brasil em transações de mercado e é responsável por mais de 1 milhão de contratos futuros por dia.

