BID Lab aporta R$ 4,4 milhões em inovação no hospital das clínicas na USP

O BID Lab, braço de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, assinou ontem um contrato com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para o aporte de US$ 870 mil, o equivalente a R$ 4,4 milhões. O dinheiro deve ser usado para financiar soluções inovadoras para problemas de saúde pública.

Projetos. Pelo menos dez projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia serão apoiados. Há iniciativas que usam inteligência artificial no diagnóstico da doença e outras imagens de raio-x e tomografia, aplicações de Internet das Coisas (IoT) para equipamentos de UTI e digitalização da jornada do paciente no hospital. As propostas foram apresentadas por startups, consórcios de empresas, instituições científicas e tecnológicas em oito editais abertos no programa IdeiaGov.

Conectados. O IdeiaGov é um hub de inovação liderado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Governo e pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, voltado para desafios do Estado. A iniciativa é operada pelo Impact Hub, organização brasileira conectada a uma rede global de empreendedores.

Aprendizado. A partir de agora, os projetos selecionados serão acompanhados pela equipe do BID Lab, para que as soluções sejam aperfeiçoadas e posteriormente lançadas nos mercados nacional e internacional. No processo, os participantes terão acesso às instalações do Hospital das Clínicas, aos pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e a outros órgãos do governo paulista.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 18/12/2020 às 15:48:31 .

