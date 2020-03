Bionexo vai abrir gratuitamente seu marketplace a hospitais menores

A Bionexo, health tech de soluções digitais para gestão em saúde, vai disponibilizar gratuitamente, por 90 dias, seu marketplace para que pequenos e médios hospitais de todo o Brasil façam suas compras online. Dessa forma, terão acesso a mais de 10 mil fornecedores de medicamentos e suprimentos hospitalares no Brasil, Argentina, Colômbia, México e Espanha. No sistema Bionexo, que hoje já é usado por 1.700 dos maiores hospitais do país, são transacionados, em média R$ 12 bilhões por ano.

