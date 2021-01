Biotech brasileira, que atua com cannabis medicinal, fecha parceria com empresa colombiana

A biotech brasileira Entourage Phytolab, que atua com o desenvolvimento de cannabis medicinal no Brasil, acaba de fechar a parceria com a colombiana Clever Leaves Holdings, produtora licenciada de produtos farmacêuticos canabinoides. A aliança prevê o investimento de mais de R$ 60 milhões para a importação de um medicamento à base de cannabis destinado ao mercado farmacêutico e também ao segmento de uso compassivo no Brasil, que é a utilização quando esgotadas outras opções terapêuticas. Os produtos finalizados já estarão disponíveis agora em janeiro de 2021 e os insumos para as novas formulações chegarão ao laboratório da Entourage no primeiro trimestre de 2021.