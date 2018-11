Black Friday desembarca nos serviços financeiros

Coluna do Broadcast

Os descontos da Black Friday, que a cada ano ficam mais tradicionais no varejo brasileiro, chegaram de vez nos serviços financeiros. A Frente Corretora de Câmbio, por exemplo, decidiu reduzir pela metade o spread cobrado dos clientes durante todo o mês de novembro. Já a plataforma de negociação de dívidas Acordo Certo está aumentando os prazos de pagamento e ampliando os descontos, que podem chegar a até 90%, a partir do dia 23, dia do Black Friday. Por sua vez a Warren, plataforma de investimentos, também aderiu aos descontos: isenção de um ano na taxa de administração aos novos clientes e igual desconto aos clientes antigos que criarem novas carteiras.

Acessível

A plataforma de distribuição Órama reduziu o valor mínimo a ser aplicado, de R$ 25 mil para R$ 1 mil do fundo de investimentos em ações do Alaska e de R$ 1 mil para R$ 100,00 o mínimo de entrada no fundo de renda fixa da Devant. Até os Certificados de Operações Estruturadas (COEs), produto mais sofisticado, tiveram entrada reduzida de R$ 5 mil para R$ 1 mil.

