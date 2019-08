Blau estuda aquisições e IPO fica para 2020

A Blau Farmacêutica, dona da marca Preserv, está focada em arrumar a casa antes de uma nova ofensiva para abrir seu capital, após tentativa frustrada no começo de 2018. A ideia é realizar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2020. Até lá, a companhia quer ganhar musculatura e até duas aquisições podem ocorrer nesse processo de expansão. A companhia não vê necessidade de captações de recursos para essas compras, visto que tem encontrado crédito, a bom custo, nos bancos. A Blau mira também entregar, pela primeira vez, faturamento anual na casa do bilhão. A receita líquida no primeiro semestre foi de R$ 490 milhões com lucro líquido de R$ 91 milhões, alta de 46,6% e 142% ante mesmo intervalo do ano anterior, respectivamente. Procurada a empresa não comentou.