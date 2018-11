BLK Sistemas Financeiros, que recebeu oferta da B3, é concorrente da ATG

A BLK Sistemas Financeiros, que acaba de receber uma oferta vinculante da B3, é concorrente da ATG, empresa dona da ATS e que tem planos de abrir uma bolsa de valores no Brasil. A BLK oferece plataforma de telas de negociação, com ênfase na criação e desenvolvimento de softwares e algoritmos para os mercados de capitais e de derivativos financeiros, e sua aquisição será mais um passo para a B3 se aproximar de seus clientes, em especial dos institucionais. O avanço da Bolsa brasileira nessa arena, em que atua a ATG, foi vista com bons olhos no mercado.

