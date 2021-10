Blue Macaw pretende comprar mais de R$ 1 bi em imóveis até o fim de 2022

A gestora de investimentos Blue Macaw está com apetite para mais de R$ 1 bilhão em imóveis. A companhia pretende aumentar sua carteira de ativos sob gestão para R$ 4 bilhões, até o fim do ano que vem.

Recentemente, atingiu o patamar de R$ 2,8 bilhões com a aquisição de seis andares do Edifício Pátio Victor Malzoni, na Faria Lima, na capital paulista, por R$ 365 milhões – em uma das maiores transações imobiliárias do ano, em parceria com a Catuaí Asset.

O grupo procura empreendimentos que possa espremer e tirar mais suco do que o rendimento atual. Esse é o caso de prédios comerciais com baixa ocupação ou contratos de aluguéis defasados. A estratégia da gestora é fazer pequenas reformas, buscar inquilinos e negociar por valores mais altos.

Foi assim, por exemplo, na compra de um terço da Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas (vizinho do Hilton, na Marginal Pinheiros), cuja área adquirida estava inteiramente desocupada. Após uma requalificação, os espaços foram locados para Petlove e Horizon.

Escritórios e hotéis são alvo

Os principais alvos são os prédios de escritórios e hotéis urbanos, com muitos espaços vagos em meio à pandemia. Na visão do sócio da Blue Macaw, Marcelo Fedak, essas duas classes de ativos estão começando a se recuperar com o avanço da vacinação. O maior risco do investimento, entretanto, está nos chacoalhões da economia brasileira, que podem adiar o crescimento das empresas, eventos e viagens de negócios.

A gestora também tem apetite por outros segmentos imobiliários. Seu portfólio é composto hoje por R$ 1 bilhão em galpões logísticos e R$ 580 milhões em prédios corporativos, além de hotéis, fundo de fundos e certificados de recebíveis.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 29/10/21, às 16h55.

