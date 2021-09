Bluefit estuda capitalização com fundos e pode jogar IPO para fim do ano

Depois de recolher sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na sexta-feira, a rede de academias Bluefit estuda alternativas para uma captação de recursos a fim de botar em pé seu plano de expansão para 2022. Entre elas, a obtenção de recursos junto a fundos agora e a retomada da estreia na Bolsa com distribuição ampla, ou seja, com a inclusão de investidores de varejo, quando a volatilidade nos mercados melhorar.

A ideia de voltar com uma oferta restrita direcionada exclusivamente a investidores institucionais, que facilita a discussão de preço e a venda, também é considerada. Em ambos os casos, a pretensão da empresa é garantir os recursos este ano, para evitar um ambiente ainda mais hostil adiante, uma vez que a perspectiva das eleições presidenciais e o aumento de taxa de juro podem complicar mais o cenário para a Bolsa. A depender do rumo das negociações, a proposta do IPO pode até ser postergada para 2022.

Uma das razões pelas quais a companhia desistiu de seguir com o IPO agora, mesmo depois de ter concordado em revisar em 20% o tamanho da oferta, foi o medo de que houvesse forte depreciação das ações após a estreia na Bolsa. Originalmente, a Bluefit pretendia levantar R$ 600 milhões.

Na tentativa de manter a oferta em pé, a rede revisou o preço para baixo em 20%. Caso a mesma quantidade de ações apresentada no prospecto fosse vendida, o valor captado ficaria em R$ 400 milhões. Procurada, a Bluefit não comentou.

