Bluefit reduz preço de ação e tem demanda para concluir IPO hoje

Com desconto em relação à SmartFit, a rede de academias Bluefit reduziu o preço da ação para sua oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) em 20%. Com isso, conseguiu completar o livro de pedidos dos papéis para precificar a transação nesta sexta-feira, 24, mesmo diante de um mercado bastante turbulento.

O ‘valuation‘ da empresa na oferta está em 6,7 vezes o Enterprise Value (valor da firma) pelo Ebitda (geração de caixa) para 2023, com desconto relativo de 50% a 60% em relação à SmartFit. A Bluefit tem atualmente com 110 unidades, e o recurso será 100% primário (para a própria empresa) e utilizado em seu plano de expansão.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/09/2021 às 12h01.

