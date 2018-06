BMA ganha seis novos sócios

Coluna do Broadcast

O grupo de sócios do escritório BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão acaba de crescer. Foram promovidos os advogados Fernanda Pereira Carneiro e Luciana Magalhães Costa, em Direito Societário, José Eduardo Pieri, nas áreas de Propriedade Intelectual e Direito Digital e Novas Tecnologias, Pedro Frankovsky Barroso, também em Propriedade Intelectual, Luís Bernardo Cascão, nas áreas de Direito Concorrencial e Direito Digital e Novas Tecnologias, e Rodolfo de Tella, em Mercados Financeiro e de Capitais. Com isso, o time de sócios do escritório alcança 70.