BNDES aprova crédito de R$ 690 mi a quatro usinas da Casa dos Ventos

A Casa dos Ventos obteve um financiamento de R$ 690 milhões junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para quatro usinas do Complexo Eólico Babilônia Sul, que será implantado nos municípios baianos de Várzea Nova e Morro do Chapéu. As usinas devem entrar totalmente em operação comercial em 2023.

O financiamento será por meio da linha BNDES Finem, na modalidade Project Finance, e atenderá as usinas Ventos de São Januário 16 a 19, que somadas têm capacidade para produzir 288 megawatts (MW), energia suficiente para abastecer 744 mil residências. O dinheiro será utilizado para aquisição de aerogeradores fabricados no País, e na realização de obras civis, além da prestação de serviços técnicos especializados.

Banco dobrou meta de financiamento de projetos de energia entre 2020 e 2022

Segundo o superintendente da área de energia do BNDES, Daniel Barreto, a instituição dobrou sua meta de financiamento de projetos de energia entre 2020 e 2022, alcançando a marca de 6 GW adicionados à matriz elétrica brasileira com o apoio do banco.

Além de crédito do BNDES, o complexo eólico da Casa dos Ventos também recebeu recursos de emissão de debêntures de infraestrutura, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), e do Banco do Nordeste.

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 24/10/2022, às 16h08

