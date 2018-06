BNDES aprova financiamento de R$ 111,5 mi para a MRC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) acaba de aprovar o financiamento de R$ 111,5 milhões para a aquisição de 11 locomotivas ferroviárias pela MRC, empresa da japonesa Mitsui. O prazo do empréstimo será de dez anos, com fabricação nacional da GE Transportes Ferroviários. A MRC é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), fundada em 2017, que está em fase pré-operacional. As locomotivas financiadas serão seus primeiros ativos para aluguel e a locatária será a VLI Multimodal.

