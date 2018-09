BNDES capta US$ 100 milhões com bancos japoneses

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou nesta sexta-feira, 20, com os bancos japoneses Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Mizuho Bank e The Bank of Saga, um contrato de financiamento de US$ 100 milhões.

O acordo ocorre no âmbito da linha Global Action for Reconciling Economic Growth and Environmental Preservation (Green), para o apoio de projetos voltados à preservação do meio ambiente global. Os recursos deverão ser aplicados pelo banco de fomento em projetos de sua carteira de energia eólica, sendo elegíveis também investimentos em geração de energia renovável por meio de outras fontes, como biomassa e solar.

