BNDES contrata bancos para vender fatia que detém da JBS em dezembro

Por Fernanda Guimarães

São Paulo, 18/11/2019 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou o Bradesco BBI (líder), o BTG Pactual, o Bofa, o Itaú BBA e o UBS para coordenarem uma nova oferta de ações do frigorífico JBS, que estão em sua carteira de renda variável. Como o banco de investimentos é dono de 21% dos papéis do frigorífico, é necessário fazer uma oferta subsequente de ações, conhecida no mercado por follow on.

Largada. A oferta deve ser lançada em breve, para ser precificada no início de dezembro. Será a primeira venda feita pelo BNDES desde que Gustavo Montezano assumiu a presidência. O BNDES deve vender apenas metade nessa primeira tranche, em uma operação que deverá superar os R$ 8 bilhões. O restante ficará para o início do ano que vem. Procurado, o BNDES não comentou.

