BNDES e ANP vão a Oslo para promover o pré-sal

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, e o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, estarão na linha de frente da comissão brasileira que vai a Oslo, na Noruega, na semana que vem, para divulgar as oportunidades do pré-sal. Eles participam da Nor-Shipping 2019, maior evento global da indústria naval. Neste ano, o Brasil chegará com 70 pessoas, a maior delegação já levada ao país nórdico.

Só meu. Por conta da retomada dos investimentos em petróleo e gás, o País merecerá um painel próprio. “Os investidores enxergam o Brasil neste momento como país de grande potencial de expansão no mercado de transporte marítimo e offshore, além do desenvolvimento da indústria e gás”, diz Camila Mendes Vianna, sócia do escritório Kincaid Mendes Vianna, que participa de projetos marítimos no Brasil.