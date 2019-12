BNDES fecha sindicato para vender fatia que detém da Petrobrás

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) bateu o martelo e escolheu o sindicato de bancos que coordenará a oferta subsequente de ações (follow on) da Petrobrás, para engatilhar o esperado início da saída do banco de fomento do capital da petroleira. Foram selecionados Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. Para completar o grupo, Banco do Brasil e XP Investimentos ficam responsáveis pela oferta junto ao varejo. Até aqui, a ideia é fazer a oferta já em fevereiro de 2020.

Dúvida. A fatia do BNDES na petroleira estava avaliada em R$ 52 bilhões no terceiro trimestre. A oferta de ações, contudo, envolverá apenas ações ordinárias (com direito a voto), fatia que vale R$ 24 bilhões. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, tem ressaltado, no entanto, que não está certo o montante de ações da petroleira do qual irá se desfazer nesse primeiro momento.

